India: bijna rond met eerste fase van handelsdeal met VS

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Na maandenlange onderhandelingen zegt India dat het dicht bij het afronden is van een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten. Het gaat om de eerste fase van een deal om de Amerikaanse importheffingen van 50 procent te verlagen, zei de Indiase handelssecretaris Rajesh Agrawal maandag.

"India heeft regelmatig contact met het Amerikaanse handelsteam. De eerste fase van de deal, die zich zal richten op wederzijdse tarieven, is zo goed als rond", stelt hij.

De Amerikaanse president Donald Trump legde India hoge invoerheffingen op, deels als vergelding voor de aankopen van Russische olie. Trump wil dat India, een grote afnemer van olie uit Rusland, stopt met de import ervan.

India heeft inmiddels een aantal stappen gezet om Trump tegemoet te komen. Zo zijn de aankopen uit Rusland verminderd en zijn er afspraken gemaakt over de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de VS.