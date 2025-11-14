Zuid-Korea en VS bereiken akkoord over handel en veiligheid

SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung zei vrijdag dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over samenwerking op het gebied van handel en veiligheid. Vorige maand ontmoette de leider van het Aziatische land de Amerikaanse president Donald Trump.

Zuid-Korea zal nucleair aangedreven onderzeeërs bouwen en een nieuw partnerschap aangaan met de VS op het gebied van scheepsbouw, kunstmatige intelligentie en de nucleaire industrie, vertelde Lee tijdens een televisietoespraak.

Lee ontmoette Trump vorige maand in het Zuid-Koreaanse Gyeongju en kwam toen overeen om de Amerikaanse invoerrechten op Zuid-Koreaanse producten te verlagen van 25 naar 15 procent.