Japan wil gepensioneerde agenten en soldaten inzetten tegen beren

door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 5:24
TOKYO (ANP) - Japan wil gepensioneerde politieagenten en soldaten inzetten om beren te bestrijden, nu het land te maken heeft met een recordaantal dodelijke aanvallen dit jaar.
Hoofdsecretaris van het kabinet, Minoru Kihara, leidde een speciale ministeriële bijeenkomst en keurde een beleidsplan goed om beren te bestrijden. Dit plan omvat onder andere het verzoek aan mensen met ervaring in de omgang met vuurwapens, zoals gepensioneerde politieagenten en soldaten, om te helpen bij het afschieten van de dieren.
Sinds april hebben beren een recordaantal van 13 mensen in Japan gedood. Ook is er een constante stroom van meldingen van beren die huizen binnendringen, in de buurt van scholen rondzwerven en supermarkten onveilig maken.
"Het pakket is bedoeld om de overmatige berenpopulatie te verminderen door beren uit menselijke leefgebieden te verwijderen en de inspanningen voor het vangen te intensiveren", vertelde Kihara tijdens een persconferentie.
