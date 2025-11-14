Aardbeving van 3.5 bij Delfzijl in Groningen

DELFZIJL (ANP) - In de provincie Groningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een aardbeving met een kracht van 3.5 plaatsgevonden.

Volgens het Europees-Mediterraan Seismologisch Centrum (EMSC) vond de beving om 01.16 uur plaats, 25 kilometer ten noord-noordoosten van Groningen en 15 kilometer ten noord-noordwesten van Delfzijl, op een diepte van 10 kilometer.

Volgens RTV Noord is het een van de zwaarste aardbevingen ooit in Groningen. De aardbeving werd gevoeld in een groot gedeelte van de provincie.