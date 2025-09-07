Zuid-Korea haalt gearresteerde staatsburgers met vliegtuig uit VS

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse regering stuurt een vliegtuig naar de Verenigde Staten om de ongeveer driehonderd staatsburgers naar huis te brengen die zijn gearresteerd in een accufabriek in de staat Georgia, zei een hooggeplaatste ambtenaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE arresteerde er vrijdag 475 mensen op verdenking dat ze illegaal aan het werk waren in het land. De meesten van hen kwamen uit Zuid-Korea.

Zuid-Korea heeft gesprekken met de VS over de vrijlating van die arbeiders afgerond, zei de presidentiële stafchef Kang Hun-sik. De regering in Seoul wil ook het visumstelsel verbeteren voor Zuid-Koreaanse arbeidsmigranten in de VS, voegde hij eraan toe. Dat moet "vergelijkbare incidenten voorkomen".

De fabriek bij de plaats Savannah wordt gebouwd door Hyundai en LG Energy Solution, twee Zuid-Koreaanse bedrijven. De gouverneur van Georgia prees de miljardeninvestering van die twee concerns in de fabriek eerder nog als goed nieuws voor de lokale economie.