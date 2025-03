Zuid-Korea, Japan en China praten opnieuw over vrijhandel

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - Zuid-Korea, Japan en China gaan als reactie op de Amerikaanse importheffingen nauwer samenwerken op handelsgebied. Dat spraken de handelsministers van de drie landen zondag af.

Het is hun eerste gesprek sinds vijf jaar. De ministers hebben afgesproken toe te werken naar een vrijhandelsverdrag. Ze willen ook dat de uitvoering van RCEP, een handelsverdrag tussen vijftien landen in de Indo-Pacific, waarvan hun landen deel uitmaken, wordt versterkt.

Sinds 2012 waren Zuid-Korea, Japan en China al over een vrijhandelsverdrag in gesprek, maar ze boekten weinig vooruitgang, onder meer omdat ze conflicten hadden over grondgebied.