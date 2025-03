BANGKOK (ANP/AFP) - Het dodental in de Thaise hoofdstad Bangkok door de aardbeving in buurland Myanmar en Thailand afgelopen vrijdag is opgelopen tot zeker 17. Dat maakten de autoriteiten van de stad bekend.

Zeker 32 mensen zijn gewond geraakt en 83 mensen zijn vermist. De meeste slachtoffers vielen door het instorten van een toren van dertig verdiepingen die nog in aanbouw was.