Zuid-Koreaanse beurs hard omlaag door uitverkoop chipbedrijven

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurs in Zuid-Korea ging donderdag hard omlaag na de sterke opmars in het tweede kwartaal. Vooral de grote chipbedrijven stonden onder druk door zorgen over de winstgevendheid van de enorme investeringen van bedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) op de langere termijn. Dat wakkerde de bezorgdheid aan dat de door AI gedreven rally te ver en te snel is gegaan.

De Kospi in Seoul, die veel bedrijven telt die betrokken zijn bij de ontwikkeling van AI-infrastructuur, zakte donderdagochtend ruim 4 procent. Door het optimisme over de opkomst van AI is de Zuid-Koreaanse hoofdindex in het afgelopen kwartaal met bijna 70 procent in waarde gestegen.

Bij de opening van de markt verloor de Kospi ruim 5 procent en werd de beurshandel voor 5 minuten stilgelegd. De grote Zuid-Koreaanse chipfabrikanten Samsung en SK Hynix zakten 6,5 procent en 8 procent, na koersverliezen in de Amerikaanse chipsector op woensdag.