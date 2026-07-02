Aantal treinproblemen daalt licht na recordjaar 2025

DEN HAAG (ANP) - In de eerste helft van 2026 waren er minder meldingen van treinverstoringen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van storingsgegevens van Rijdendetreinen.nl door het ANP. De afname komt ondanks een recordaantal storingen in januari van dit jaar, toen hevige sneeuwval voor veel problemen zorgde.

In de afgelopen zes maanden werden 3301 treinverstoringen geregistreerd. Dit is ongeveer 4 procent lager dan in 2025, toen in dezelfde periode 3447 meldingen werden geteld. De eerste jaarhelft van vorig jaar blijft daarmee de periode met de meeste problemen sinds het begin van de metingen in 2011.

De dag met de meeste incidenten was maandag 5 januari 2026, met in totaal 81 storingen. Vanwege zware sneeuwval en gevaarlijke gladheid gaf het KNMI in vrijwel het hele land code oranje af. Dit leidde tot zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De langdurigste uitval deed zich die ochtend voor op verbindingen van en naar Utrecht Centraal en hield bijna zestien uur aan.

Defecten

Lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden opnieuw het vaakst getroffen door verstoringen. Op het station werden in de eerste zes maanden van dit jaar 369 problemen geregistreerd, tegenover 462 in dezelfde periode van 2025. Ook Schiphol Airport en Utrecht Centraal stonden het afgelopen halfjaar weer hoog op de lijst.

Ongeveer een derde van alle storingen was terug te voeren op defecten aan treinen. Het aantal aanrijdingen lag daarnaast duidelijk lager dan een jaar eerder: in de eerste helft van 2026 werden 167 aanrijdingen geregistreerd, tegenover 217 in dezelfde periode van 2025. Meldingen van personen op het spoor kwamen ook iets minder vaak voor.