Zwakke Chinese industrie maakt haalbaarheid groeidoel onzeker

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese industrie laat opnieuw tekenen van krimp zien. Daarmee blijft een van China's belangrijkste sectoren een kwakkelend beeld vertonen, wat het onzeker maakt of de op een na grootste economie van de wereld dit jaar aan haar eigen economische groeidoelstelling kan voldoen.

Het nationale statistiekbureau meldde zondag dat een belangrijke graadmeter voor de bedrijvigheid in de Chinese industrie, de inkoopmanagersindex, in juni opnieuw op 49,5 is uitgekomen. Dit cijfer is gelijk aan dat van mei en markeert de tweede maand op rij waarin de score onder de 50 uitkomt. Elk cijfer boven de 50 duidt op groei, elk cijfer daaronder op krimp.

China had vorig jaar last van een vastgoedcrisis, laag consumentenvertrouwen en een afzwakkende wereldeconomie. Daardoor ging de bedrijvigheid in de maakindustrie lange tijd omlaag. Eerder dit jaar leek het beeld even te kantelen, maar daarna zakte de genoemde graadmeter opnieuw weg.

China streeft dit jaar naar 5 procent economische groei. Dat zou volgens sommige economen wel eens te hoog gegrepen kunnen zijn. Recent opgelaaide handelsspanningen lijken de problemen te hebben verergerd. De Verenigde Staten en de Europese Unie, twee van China's grootste exportmarkten, hebben hun bezorgdheid geuit over een toename van goedkope Chinese export. Volgens hen wordt deze onterecht bevorderd door enorme subsidies van Beijing. Beide hebben daarom gedreigd met het opleggen van heffingen op de import van onder meer elektrische auto's uit het land.