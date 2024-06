Gazzoli gaf op in Tour door maag- en darmproblemen na zonnesteek

RIMINI (ANP) - Wielrenner Michele Gazzoli moest zaterdag opgeven in de Tour de France door maag- en darmproblemen als gevolg van een zonnesteek. Dat meldde zijn ploeg Astana in een medische update op X. De 25-jarige Italiaan was de eerste uitvaller in de 111e editie van de Ronde van Frankrijk.

Gazzoli stapte af met nog ruim negentig kilometer te gaan in de eerste etappe van Florence naar Rimini. Hij reed op dat moment met ploeggenoten Mark Cavendish, Cees Bol, Michael Mørkøv en Davide Ballerini op ruime achterstand van het peloton.

Kopman Cavendish, die al 34 etappes won in de Tour de France, leek met dezelfde problemen te kampen als Gazzoli. De 39-jarige Brit kwam uiteindelijk op 39.22 minuten van de winnaar over de streep, in gezelschap van onder anderen de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen van dsm-firmenich PostNL.

Frank van den Broek

De Fransman Romain Bardet en de uitblinkende Nederlander Frank van den Broek, ploeggenoten van Jakobsen, eindigden op respectievelijk de eerste en tweede plaats in de rit.

De tweede etappe gaat zondag over ruim 199 kilometer van Cesenatico naar Bologna. Zonder Gazzoli zijn er nog 175 renners in koers.