Zweden: EU-tegenmaatregelen moeten voldoen aan WTO-regels

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Tegenmaatregelen van de Europese Unie op de importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd, moeten overeenkomen met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Handel Benjamin Dousa gezegd. Hierdoor kan de EU mogelijk beperkt tegenmaatregelen nemen.

Trump heeft gedreigd importtarieven van 25 procent op te leggen op auto's, halfgeleiders, staal en aluminium die de Verenigde Staten binnenkomen. De Europese Commissie zei daarop eventuele tegenmaatregelen te treffen. De EU heeft lijsten opgesteld met Amerikaanse producten waarop importheffingen kunnen komen als Trump de heffingen daadwerkelijk invoert.

Onder EU-lidstaten en de Europese Commissie is een "breed gedragen consensus dat de WTO in essentie belangrijk is om te behouden", aldus Dousa in een interview met persbureau Bloomberg.