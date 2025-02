Toekomst Europa's duurste defensieprogramma twijfelachtig

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De toekomst van het duurste defensieprogramma in Europa is onzeker geworden. De Europese vliegtuigfabrikant Airbus maakte donderdag bekend dat het gedwongen is de "productieactiviteiten" voor zijn militair vrachttoestel A400M te herzien om "onzekerheden over het aantal vliegtuigbestellingen".

Belangrijke afnemers zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen minder A400M's aanschaffen dan gepland en de exportorders waar Airbus lang op hoopte, blijven achter. Dit heeft "risico's in het productieplan" veroorzaakt, aldus Airbus.

Het vliegtuig, dat troepen en zwaar materieel naar oorlogsgebieden kan vervoeren en in ruig terrein kan landen, is uitgegroeid tot Europa's duurste militaire programma sinds de start meer dan twintig jaar geleden. Het A400M-programma heeft al lang het budget van meer dan 25 miljard euro overschreden.

Het toestel concurreert met de kleinere Hercules van Lockheed Martin en de C-17 van Boeing. Airbus stelt dat zijn model beter presteert op korte, slecht voorbereide landingsbanen dan de C-17 en grotere vracht kan vervoeren dan het vliegtuig van Lockheed. Maar het toestel wordt al langer geplaagd door technische problemen.