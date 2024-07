Zweedse investeerder koopt gamebedrijf Keywords Studios

LONDEN (ANP) - Investeerder EQT heeft een akkoord bereikt over de overname van een snelgroeiende dienstverlener voor de game-industrie, Keywords Studios. Dit bedrijf werkte mee aan titels als Fortnite en Call of Duty en is volgens de deal zo'n 2,1 miljard pond (bijna 2,5 miljard euro) waard.

Keywords Studios helpt onder andere bij de ontwikkeling van games. Daarnaast verzorgt het voor sommige games de audio, vertalingen of aanpassingen voor verschillende consoles. EQT stelt dat het Ierse technologiebedrijf met extra investeringen sneller kan groeien.

De gamesector gaat door een moeilijke periode en veel grote uitgevers van spellen hebben ontslagen aangekondigd. Tijdens de coronapandemie groeide de markt voor videospellen hard door alle lockdowns, maar na het einde van de pandemie zijn mensen minder gaan uitgeven aan games. Door die moeilijkheden ging het bestuur van Keywords Studios akkoord met een verlaagd bod van EQT, dat 100 miljoen pond minder betaalt dan het eerder had geboden.

EQT is in Nederland onder meer bekend als een van de eigenaren van breedbandbedrijf Delta Fiber. Ook stak de investeerder geld in de Nederlandse betalingsverwerker Mollie.