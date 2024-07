Voor een tientje naar Barcelona vliegen? Dat kan niet meer

Er was een tijd dat je voor een paar tientjes heen en weer vloog naar Londen of Milaan. Budgetvliegers als Ryanair zijn er groot mee geworden. Maar aan het échte stunten met ticketprijzen lijkt een einde gekomen, stellen experts in het AD.

"De tijden van de cheap tickets zijn voorgoed voorbij”, vertelt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, op AD.nl. "Het is een optelsom van vele oorzaken. Zo kampen luchtvaartmaatschappijen met de naweeën van corona, verder is er een enorm tekort aan vliegtuigen, personeel en onderdelen.” Door de oorlog in Oekraïne is bovendien de kerosine duurder geworden en kunnen vliegtuigen niet door het luchtruim van Rusland.

Rico Luman, luchtvaartanalist bij ING Research vertelt dat de luchtvaart zich veel sneller dan verwacht, heeft hersteld van de coronacrisis. "En waar dingen schaars zijn, gaat de prijs omhoog.” In vijf jaar tijd zijn vliegtickets 84 procent duurder geworden. "Dat is bijna vier keer meer dan de inflatie en ruim dubbel zoveel als elders in Europa.”

De invoering van de vliegtaks is de belangrijkste oorzaak, meent Luman. Eerst was die belasting 7,95 euro per ticket, nu 29.05 euro. "Zeker voor Europese bestemmingen is dat een forse stijging."