Zwitserland verlaagt rente naar nul procent

BERN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Zwitserse Nationale Bank (SNB) heeft het rentetarief in het land verder verlaagd naar nul procent. De centrale bank hoopt daarmee investeerders ervan te weerhouden hun toevlucht te zoeken in de Zwitserse frank, die in tijden van wereldwijde geopolitieke onrust als veilige haven wordt gezien. Een lagere rentevergoeding maakt het minder aantrekkelijk voor investeerders om Zwitserse franken aan te houden ten opzichte van andere valuta.

De SNB schroefde het belangrijkste rentetarief opnieuw met een kwart procentpunt terug, van 0,25 procent naar nul procent. De stap kwam overeen met de verwachtingen van economen. Het is de zesde renteverlaging op rij sinds de centrale bank in maart 2024 begon met het verlagen van de leenkosten.

De centrale bank hield daarnaast de deur open voor een verdere verlaging van de rente. Zwitserland staat daarmee op het punt om terug te keren naar negatieve rentetarieven, een beleid dat de centrale bank van 2014 tot 2022 heeft gevoerd.

Renteverlagingen

De Zwitserse centralebankpresident Martin Schlegel gaf in maart nog aan dat de SNB waarschijnlijk klaar was met renteverlagingen. De rol van de frank als veilige haven dwingt de centrale bank echter tot een verdere verlaging. Door de bezorgdheid over de impact van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump kochten beleggers in het afgelopen kwartaal massaal franken, waardoor de munt steeg tot het hoogste niveau in tien jaar ten opzichte van de dollar.

De sterke frank drukt de prijs van geïmporteerde producten, waardoor de consumentenprijzen in Zwitserland in mei met 0,1 procent daalden. Terwijl andere landen worstelen met inflatie, kampt Zwitserland met deflatie, ofwel een daling van de consumentenprijzen.