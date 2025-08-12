Zwitsers sneakermerk On verhoogt verwachtingen na sterke vraag

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse sneakermaker On heeft zijn verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld na een onverwacht sterk tweede kwartaal. Het bedrijf profiteert van een groeiende vraag van Europese en Aziatische kopers naar zijn sportschoenen, kleding en accessoires.

On, waarin onder andere oud-tennisprof Roger Federer geld stak, verwacht dat de omzet dit jaar met ten minste 31 procent stijgt. Dat is hoger dan het eerder gestelde doel. Ook de verwachte brutowinstmarge is naar boven bijgesteld, ondanks de Amerikaanse importheffingen die op de sector drukken.

On is sinds de oprichting in 2010 uitgegroeid tot een van de best presterende merken in de sneakerwereld en breidde van hardloopschoenen uit naar andere gebieden zoals tennis, training en kleding. Het bedrijf verkoopt relatief dure artikelen, maar dit heeft consumenten tot nu toe niet afgeschrikt.

De omzet in het tweede kwartaal steeg met 43 procent in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In de regio Azië-Pacific verdubbelden de opbrengsten zelfs.