Maak je eigen geluk: 3 praktische dingen om zelf geluk te maken

psychologie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 12 augustus 2025 om 14:11
bijgewerkt om dinsdag, 12 augustus 2025 om 15:38
Geluk is ongrijpbaar, maar iedereen is er naar op zoek. Sinds mensenheugenis wordt gepraat en geschreven hoe je geluk krijgt. Het christendom heeft dat in het westen eeuwenlang simpel gemaakt: hier was het niks, maar als je je best deed was er later eeuwigdurend geluk.
Mensen van nu hebben geen geduld om op de eeuwigheid te wachten, we willen geluk en we willen het nu. Er is een theorie van psychologen die geluk heel praktisch en bereikbaar maakt. Je kunt het zelf maken.
Mensen van nu hebben geen geduld om op de eeuwigheid te wachten, we willen geluk en we willen het nu
Opvallend vaak komen psychologen uit bij drie simpele, maar robuuste voorwaarden: autonomie, competentie en verbondenheid. In de zogeheten Self-Determination Theory (SDT) tonen Richard Ryan en Edward Deci al sinds de jaren ’70 dat deze drie basisbehoeften als psychologische “voedingsstoffen” werken: als ze vervuld zijn, floreren we; als ze gefrustreerd worden, takelen motivatie en welzijn af. Of, zoals Ryan en Deci het kernachtig samenvatten: “De bevindingen hebben geleid tot de postulaat van drie aangeboren psychologische behoeften—competentie, autonomie en verbondenheid—die, wanneer vervuld, zelfmotivatie en mentale gezondheid versterken”.
  • Autonomie: het gevoel dat je zélf richting geeft aan je leven.
  • Competentie: het ervaren van effectiviteit en groei in wat je doet.
  • Verbondenheid: warme, betekenisvolle relaties met anderen.
Die laatste — verbondenheid — krijgt extra steun uit het langstlopende geluksonderzoek ter wereld: de Harvard Study of Adult Development, gestart in 1938. De huidige directeur Robert Waldinger vat de conclusie zo samen: “Good relationships keep us happier and healthier. Period.” Sterke sociale banden voorspellen welzijn en zelfs gezondheid beter dan geld of status.

Praktisch voorbeeld: dit kun je nu zelf doen

Wat kun je vandaag doen? Kies één activiteit die je vrijwillig wilt doen (autonomie), maak het klein en haalbaar zodat je vooruitgang voelt (competentie), en betrek er iemand bij of deel het resultaat (verbondenheid). Drie vinkjes, grote kans op meer veerkracht en voldoening.

