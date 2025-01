Zwitserse bank Credit Suisse hield veel banden met nazi's geheim

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG/AFP/BELGA) - De Zwitserse bank Credit Suisse heeft tijdens eerder onderzoek informatie over steun aan de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog achtergehouden. Dat is dit weekend naar buiten gebracht door een commissie in de Amerikaanse Senaat.

Bij een nieuwe studie zijn tienduizenden documenten ontdekt met nieuw bewijs van rekeninghouders die banden hadden met de partij van Adolf Hitler. Het gaat onder meer om vermeende tussenpersonen die nazi's hielpen goud te verbergen. Ook hielpen zij illegale transacties te verhullen om oorlogsmateriaal aan te schaffen en Joodse bezittingen te plunderen.

Credit Suisse, dat in 2023 moest worden gered door zijn Zwitserse rivaal UBS, stemde in 1998 al in met een schikking van 1,3 miljard dollar in rechtszaken aangespannen door Holocaustoverlevenden. Maar nu lijkt het erop dat de bank toen niet volledig open is geweest over de vroegere betrokkenheid met het naziregime.