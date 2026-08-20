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Zwitserse export naar China door nieuw akkoord vrij van heffingen

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 18:22
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BERN (ANP) - Zwitserland en China zijn het eens geworden over nieuwe handelsafspraken. De landen hebben afgesproken dat de Zwitserse export naar China vrijwel geheel is vrijgesteld van importheffingen, maakte de Zwitserse regering bekend.
De overeenkomst is volgens de landen een "optimalisatie" van een bestaand vrijhandelsverdrag uit 2014. Die schafte invoerheffingen af op bijna alle Chinese exporten naar Zwitserland. Voor bijna de helft van de Zwitserse export naar China bleven nog wel importheffingen gelden. De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat 99,8 procent van de huidige Zwitserse export naar het Aziatische land heffingsvrij zal zijn.
De landen verwachten de nieuwe afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. Zwitserland en China praatten sinds september 2024 in vijf onderhandelingsrondes over nieuwe afspraken.
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