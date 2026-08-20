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Lawson weer teamgenoot Verstappen: voel me nu comfortabeler

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 18:29
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ZANDVOORT (ANP) - Formule 1-coureur Liam Lawson is in de Dutch Grand Prix onverwacht de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander vervangt de Fransman Isack Hadjar, die een polsblessure heeft opgelopen tijdens een fitnesstraining.
Lawson rijdt dit seizoen voor Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. Hij draait best een goed seizoen, met twee zesde plaatsen als beste klasseringen. "Ik heb alle voorbereidingen getroffen die ik maar kon doen in korte tijd", zei hij op de mediadag op het circuit van Zandvoort. "Het zal zeker lastig worden, want het is een sprintweekend. Ik zal vrijdag veel moeten leren in de vrije training."
Het is de tweede keer dat Lawson in Zandvoort als vervanger rijdt. Drie jaar geleden mocht hij Daniel Ricciardo vervangen bij AlphaTauri. De Australiër had toevallig ook een polsblessure. Het seizoen daarop promoveerde Lawson naar Red Bull, maar na precies twee races was hij alweer teamgenoot af van Verstappen, omdat hij ondermaats presteerde. "Ik voel me nu veel comfortabeler in deze sport, maar het wordt zeker een uitdagend weekend."
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