5 redenen waarom deze persoon dit jaar de Mol is

Wie is de Mol? nadert alweer de ontknoping. Er moet nog één iemand vertrekken voor de finale. Dan zijn er nog drie spelers over: de winnaar, de verliezer en...de Mol. Steeds meer signalen wijzen maar in één richting: Stijn lijkt de opperbedrieger van dit seizoen.

Siem, een van de bekendste molloten op YouTube, somt in zijn laatste video een aantal hints op die richting Stijn wijzen.

1. Verwijzingen naar geboortejaar van de Mol

Zeker drie keer wordt er verwezen naar het jaar 1998, het geboortejaar van Stijn. Zo is er een opdracht met schilderijen waarop de deelnemers te zien zijn met daaronder een jaartal: slechts één jaartal komt overeen met het geboortejaar van een kandidaat: 1998. Ook is er een quiz met vragen over oude edities van Wie is de Mol? Als je de landen waar die zich afspeelden met elkaar verbindt, ontstaan er een 9 en een 8 op de wereldkaart: 98. Ook is er een envelop met daarop drie titels van films en series: James Bond (game), Sex and the City en The Big Lebowski. Die komen alle drie uit 1998.

2. De leugendetector

Als Sam aan de leugendetector zit en de naam van Stijn valt, komt de M van Mol in beeld.

3. Het label van de koffer

Op het vliegveld is er een spel met koffers. Aan een daarvan hangt een label met de naam L. Somsi. Dit is een anagram van Mol is S: Stijn dus.

4. De teksten van de Mol

Aan het begin van iedere aflevering voert Rik zogezegd een gesprekje met de Mol. Daarin antwoordt die met woorden als 'absoluut' en 'check', termen die Stijn vaak gebruikt.

5. Nog iets over de audio

De antwoorden van de Mol zijn zodanig vervormd dat onmogelijk te horen is van wie de stem is. Maar een molloot heeft de audio hersteld en dan hoor je dat de stem wel erg op die van Stijn lijkt. De vraag is of dit klopt, maar anders is het wel een overduidelijke hint.

Bekijk hier de hele video met hints naar Stijn: