Frankrijk gaat schooltassen controleren op wapens

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk gaat willekeurige tassencontroles invoeren op en rond scholen in het land. Daarbij wordt gezocht naar messen of andere wapens in een poging geweld te voorkomen.

Met de maatregel wordt gereageerd op steekincidenten die nu "veel vaker voorkomen", zei onderwijsminister Élisabeth Borne tegen BFMTV-RMC. Begin deze maand raakte een 17-jarige jongen ernstig gewond bij een steekpartij op zijn school in de gemeente Bagneux bij Parijs. In het departement Seine-Saint-Denis, ten noorden van de hoofdstad, werden deze maand ongeveer twintig scholen onder politietoezicht geplaatst na een reeks incidenten.

De tassencontroles worden vanaf het voorjaar uitgevoerd door de politie. De minister zegt dat docenten en ander onderwijspersoneel niet bevoegd zijn om leerlingen te fouilleren. Leerlingen kunnen bovendien medewerking weigeren als zij het verzoek krijgen de inhoud van hun tassen te tonen.

Borne pleit ervoor dat elke leerling die op school een scherp voorwerp bij zich heeft, direct naar een tuchtcommissie moet. Daarbij hoort zonder uitzondering een melding bij het openbaar ministerie. Die procedure kan nu alleen worden gestart door schooldirecteuren.