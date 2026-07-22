Geheim onthuld: zo oud is Ceciel uit B&B Vol liefde

Ceciel die in B&B Vol liefde de flamboyante Fred (67) op Bonaire bezoekt, wil niet vertellen hoe oud ze is. Daarom staat er steeds achter haar naam: leeftijd geheim. Het is haar goed recht. Maar het maakt kijkers natuurlijk wel nieuwsgierig. Reality FBI heeft het mysterie opgelost: Ceciel is 63.

Naar eigen zeggen ziet ze er jonger uit omdat ze zoveel water drinkt en uit de zon blijft. En door 'een paar prikjes van een lieve mevrouw'. Toch zal niemand echt verbaasd zijn over haar leeftijd. "Ik had ook nooit verwacht dat er zo’n heisa zou worden gemaakt van dat ik mijn leeftijd niet wilde zeggen,” vertelt Ceciel zelf.

"Wat je zegt, klopt en het is ook niet zo dat ik het geheim wilde houden. Iedereen hier weet hoe oud ik ben. Maar ik wilde gewoon niet dat het zo groot in beeld zou komen te staan. Maar hier in de omgeving weet iedereen hoe oud ik ben. Meer zeg ik niet, dat is zo afgesproken met RTL.”