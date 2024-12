De trailer van The White Lotus seizoen 3 belooft meer intriges en satire

Liefhebbers van spanning, intriges, misdaad, stekelige humor en vlammende maatschappelijke kritiek kunnen hun hart binnenkort weer ophalen. Het derde seizoen van de geweldige serie The White Lotus is vanaf maandag 17 februari te zien op HBO Max.

Dat maakt de streamingdienst vandaag bekend. The White Lotus wordt gemaakt, geschreven en geregisseerd door Mike White. Acteurs die te zien zijn in de derde reeks, zijn onder anderen Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Michelle Monaghan, Parker Posey en Patrick Schwarzenegger.

Het nieuwe deel speelt zich af in Thailand, wederom in een van de resorts van de fictieve hotelketen The White Lotus. De eerste twee seizoenen van The White Lotus waren zeer succesvol. De eerste reeks, die zich afspeelde op Hawaï, leverde tien Emmy's op. Het tweede seizoen, dat draaide om een Siciliaans hotel in Taormina, wist vijf Emmy's in de wacht te slepen.

Bekijk hieronder de trailer van seizoen 3:

Bron: The Guardian