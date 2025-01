Gedragsexperts over Winter Vol liefde: "Je kunt niet zeggen dat je geen gastheer bent. Dat slaat nergens op"

Wat in deze editie van Winter Vol liefde vooral opvalt: hoe onvriendelijk veel deelnemers zijn. Neem Jan, die denkt dat als je maar vaak genoeg zegt dat je onattent bent, het oké is dat je je als een hork gedraagt. Of Jorik, die een net aangekomen vrouw een dag lang compleet negeert, omdat ze niet in zijn planning past. Maar ook moeder Monique, die aan een volle eettafel zegt dat ze geen klik heeft met Antine. Alles lijkt de draaien om 'grenzen aangeven' en 'jezelf op de eerste plaats zetten'. En een beetje gastvrijheid hoort daar niet bij.

Etiquette- en imagodeskundige Anne-Marie van Leggelo zegt daarover in het AD: "Let wel, het blijft een tv-programma, er is geknipt en geplakt. Mogelijk missen we context. Maar dan nog blijven er ontelbaar veel momenten waarvan ik denk: ja, daar had iets meer hospitality wel geholpen. Je kunt niet mensen ontvangen, zeggen dat je geen gastheer bent en dat mensen ‘je maar moeten nemen zoals je bent’, zoals Jan. Dat slaat nergens op, je moet rekening houden met anderen. Als je niet wil zorgen, communiceer dan duidelijk dat iemand zich vrij mag voelen zelf iets te pakken.”

Hang naar vrijheid

Gedragsbioloog Patrick van Veen ziet een probleem in de beroepskeuze. "Ze zijn naar een ander land verhuisd om hun droom achterna te gaan - skiën, meer vrijheid in de natuur - maar je moet ook rondkomen. Dus dan gaan mensen iets bedenken. Je wordt skileraar, gaat kamers of bungalows verhuren. Zo kunnen ze wel hun passie volgen, maar er zit ook een vervelende bijkomende factor aan, en dat is de mens. Terwijl dat sociale er bij hen niet zo erg inzit.”

Het gaat niet overal mis. Judith en Mike communiceren bijvoorbeeld wel vriendelijk en duidelijk. Van Leggelo over Judith: "Communicatie is zo belangrijk. Dan zegt ze ‘ik zou het prettig vinden als je je schoenen uittrekt, je hebt net door de modder gelopen’. Vriendelijk, met uitleg. Dat zijn goede omgangsvormen.”

