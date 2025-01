Aanjager AI-industrie: AI-koers VS dwingt Europa tot maatregelen

DEN HAAG (ANP) - De massale inzet op kunstmatige intelligentie (AI) in de Verenigde Staten dwingt Europa zijn positie op dit gebied te versterken. Dit stelt AI Coalitie 4 NL, een publiek-private aanjager van de AI-industrie in Nederland. Volgens bestuursvoorzitter Willem Jonker zijn forse investeringen nodig in de opbouw van een Europese AI-industrie. Ook pleit hij voor striktere handhaving van de Europese data- en AI-wetgeving.

De coalitie, waarbij bedrijven als Shell, KPN en Philips, maar ook universiteiten en kennisinstellingen zijn aangesloten, reageert op een reeks aankondigingen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Zo ondertekende Trump donderdag een besluit om "Amerika de wereldhoofdstad op het gebied van kunstmatige intelligentie te maken".

Eerder deze week kondigde Trump een samenwerkingsverband aan tussen de bedrijven OpenAI, SoftBank en Oracle, dat tot 500 miljard dollar aan computerinfrastructuur moet creëren voor AI. Trump trok ook een besluit van zijn voorganger Joe Biden uit 2023 in, dat de risico's van AI moest verminderen voor consumenten, werknemers en de nationale veiligheid. Volgens Jonker lijkt dat laatste te wijzen op een verschuiving naar minder overheidsbemoeienis en meer ruimte voor innovatie.