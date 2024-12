Het einde van een nieuwjaarstraditie: uitzending Garmisch-Partenkirchen wegbezuinigd door NOS

Lekker uitbrakken op 1 januari met een bak thee en een gevuld Vegter's rolletje in de hand, terwijl de schansspringers op de publieke omroep door de lucht vliegen. Dit bekende tafereel zit er niet meer in dit jaar, want na 70 jaar verdwijnt het iconische Nieuwjaarsdag-evenement van de buis. De omroep kiest ervoor om in plaats daarvan het NK marathonschaatsen uit te zenden.

"Hoewel het skischansspringen een traditie is op Nieuwjaarsdag, moeten we, net als bij andere sporten, keuzes maken in wat we uitzenden. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven", aldus de NOS.

Niet Nederlands genoeg

Volgens de NOS speelden meerdere factoren mee bij de beslissing. De populariteit van skispringen in Nederland zou tegenvallen, er zijn geen Nederlandse toppers actief in de sport, en bovendien staan er op Nieuwjaarsdag andere evenementen op de agenda. Kortom: skispringen moest het onderspit delven.

Voor NOS Studio Sport-verslaggever Ayolt Kloosterboer is het besluit een bittere pil. Via X liet hij weten dat hij na 15 jaar als commentator zijn microfoon moet inleveren. "Vanwege de vele vragen: Nee, ik ga niet naar Garmisch Partenkirchen. Na 15 jaar als commentator is het voorbij. De NOS heeft het skispringen op Nieuwjaarsdag wegbezuinigd", schrijft hij. "Een 70 jaar lange traditie, met dank aan o.a. Herman Kuiphof en Evert ten Napel, gaat daarmee verloren."

Eurosport

Kloosterboer wijst er fijntjes op dat de liefhebber nog steeds terecht kan bij Eurosport voor het schansspringen, inclusief de kwalificaties en andere etappes van het Vierschansentoernooi.