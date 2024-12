Skiër Sarrazin per helikopter afgevoerd na zware val

BORMIO (ANP/AFP) - De Franse skiër Cyprien Sarrazin is vrijdag zwaar ten val gekomen tijdens de tweede training voor de wereldbekerafdaling in het Italiaanse Bormio. Sarrazin, vorig jaar winnaar van de wedstrijd, verloor de controle over zijn ski's door een oneffenheid op de sneeuwpiste. Hij vloog met hoge snelheid over een heuveltje en kwam vervolgens hard neer.

Sarrazin gleed lang door tot hij in de beschermende netten langs de piste belandde. De hulpdiensten arriveerden snel bij de Fransman. Sarrazin, die vorig seizoen vier wereldbekerwedstrijden won, werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De trainingen zijn stilgelegd.

In een korte verklaring zei de Franse skibond dat Sarrazin "bij bewustzijn is en tests zal ondergaan" Volgens Eurosport klaagde de Franse skiër over pijn in een voet.

Zaterdag (afdaling) en zondag (super-G) wordt er in Bormio geskied op een piste die bekendstaat als een van de moeilijkste ter wereld. De mannen skiën er over ruim een jaar hun olympische wedstrijden tijdens de Spelen van Milaan en Cortina.