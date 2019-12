Een kleurrijke kerstgroet van de koninklijke familie

Het is een fleurige foto die dit jaar is uitgekozen als kerstgroet. De prinsessen en de koningin dragen Spaanse flamencojurken. De koning heeft een zomers pak aan. De foto is genomen in Sevilla, een bijzondere plaats voor het koninklijk paar.

In deze Spaanse stad hebben Willem-Alexander en Máxima elkaar namelijk voor het eerst ontmoet. Het is waar de vonk oversloeg. Onder de foto, die de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag op Instagram plaatste, staat dan ook: ’20 jaar later’.