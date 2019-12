In het zeldzame geval dat je fles prosecco, cava of champagne niet is opgegaan gisteren, is het wel zo fijn als je er vandaag nog een beetje leven in weet te brengen. Daar is dus een trucje voor.

Het is heel simpel: gooi een rozijn in de fles en wacht een paar minuten. Je zult zien dat de wijn weer begint te schuimen. Hoe dat kan? De overgebleven koolstofdioxide grijpt zich vast aan de ribbels van de rozijn en komt vervolgens weer in de wijn terecht. Met een fris gebubbel tot gevolg.