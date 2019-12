Champagne smaakt écht anders uit een plastic beker

Wie met een grote groep oud en nieuw viert, wil er nogal eens voor kiezen om plastic champagneglazen te kopen. Allicht hoor je dan hier en daar een ‘kenner’ klagen over het ontbreken van echte glazen. Diegene heeft op zich wel een punt: de smaak van cava, prosecco of champagne verandert wel degelijk door het plastic.

Lang werd gedacht dat het enkel perceptie was. Een plastic beker ligt anders in de hand, ziet er minder smakelijk uit en daardoor lijkt het drankje minder lekker, maar er is dus meer aan de hand. Onderzoekers bestudeerden mousserende wijnen in een laboratorium in verschillende glazen en bekers.

Hoofdonderzoeker Kyle S. Pratt van de universiteit van Texas legt uit: “Het proces waarbij bubbels worden gevormd, is bij plastic heel anders dan bij glas.” De bubbels blijven langer aan de randen van de plastic bekertjes plakken, waardoor ze groter worden en de smaak van de wijn aantasten. Dat is zelfs het geval bij champagneglazen van hard plastic.

De onderzoekers ontdekten verder dat de bubbels in dure champagnes kleiner en regelmatiger zijn, maar wel harder bruisen. Het zijn die bubbels die de smaak beïnvloeden. Onze mond is namelijk erg gevoelig voor verschillende texturen. Het loont dus de moeite om ergens nog een paar extra champagneglazen op de kop te tikken.