Consumentenbond: Pas op met annuleringsverzekering, dekking valt tegen

Het is koud buiten en je moet afvallen van jezelf of nog erger: naar de sportschool. Om het leed wat te verzachten, gaan veel mensen plannen maken voor de zomervakantie. Januari staat dan ook bekend als vakantieboekmaand.

Reden voor de Consumentenbond om te waarschuwen voor reis- en annuleringsverzekeringen. De dekking valt vaak tegen en de voorwaarden zijn onduidelijk, aldus de bond. Bovendien zijn de premies erg hoog. Voor een annuleringsverzekering voor een kort tripje in Europa betaal je al gauw 5 procent van de reissom. Vliegticketverkoper WTC maakt het nog veel bonter: je betaalt 28 procent van de ticketprijs om te kunnen annuleren. Dan krijg je slechts 85 procent van het aankoopbedrag terug, maar alleen als je langer dan 48 uur van tevoren annuleert en als je 50 euro annuleringskosten betaalt.

De Consumentenbond legde ook allriskverzekeringen onder de loep. Die vergoeden veel minder dan je zou denken. Weersomstandigheden zijn in geen enkel geval inbegrepen. “Zelfs het faillissement van de reisorganisatie of een ernstig ziek huisdier zijn uitgesloten. En als een reden wel onder de dekking valt, bijvoorbeeld een goede vriend(in) die ernstig ziek wordt, vergoedt de verzekeraar maximaal 75 procent van de kosten,” laat de bond weten. Ook de op het oog royale bagagedekking van Expedia van 2.100 euro laat bij nadere bestudering nogal wat te wensen over. Zo zijn telefoons, tablets, brillen, hoorapparaten en reisdocumenten uitgesloten.

Probleem is volgens de Consumentenbond dat veel van de voorwaarden niet in de samenvatting van de polis staan. Om er precies achter te komen wat wel en niet vergoed wordt moet je alle polisvoorwaarden doorlezen en dat is een hele klus.