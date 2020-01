Europa wil meer plastic verbieden

De Europese Commissie heeft plannen voor een verder verbod op plastic verpakkingen en nieuwe eisen voor fabrikanten. Dat zegt Virginijus Sinkevicius, Europees commissaris voor Omgeving en Oceanen, aan Die Welt. Vanaf 2021 is het niet meer toegelaten om plastic wegwerpbestek, borden, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes te gebruiken. Daar komt meer plastic bij. Europa denkt na over een uitbreiding van dat verbod, naar plastic verpakkingen.

“We willen de regels rond plastic voor eenmalig gebruik absoluut uitbreiden en we onderzoeken momenteel in welke richting dat mogelijk zou zijn’, zegt Sinkevicius. ‘Een belangrijke stap zou bijvoorbeeld het verbieden van plastic verpakking zijn. Of misschien het opleggen van een verplichting om gerecycleerd plastic te gebruiken.’