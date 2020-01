Duitsland: bier is voor oude mannen

Nederland mag dan Zwarte Piet kwijt zijn, in Duitsland is de ontreddering zou mogelijk nog groter: de jongere generatie drinkt amper bier. In de laatste 20 jaar is het bierverbruik teruggelopen met meer dan 25 procent. En volgens Die Welt is de echte achteruitgang groter: de ouderen drinken stevig door, de jongeren kiezen voor andere drankjes. Gedistilleerde dranken, cocktails en longdrinks beleven een renaissance, gedragen door de gin-hype en het enthousiasme voor Hugo en Aperol Sprizz .

De brouwers zijn er – ondanks massale marketinginspanningen – niet in geslaagd vrouwen echt aan het bier te krijgen.

Deskundigen voorspellen dat er veel kleinere Duitse brouwers zullen verdwijnen of opgaan in grotere bedrijven. En dat de merken die op tijd oog hadden voor alcoholvrij de beste kans hebben te overleven.