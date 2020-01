Spectaculair: zo ziet de zon er van heel dichtbij uit

Het lijkt nog het meest op goudkleurige popcorn, maar de gelige brokjes, ieder net zo groot als Frankrijk, zijn toch echt de zon van heel dichtbij.

De foto’s zijn de allereerste beelden van de nieuwe Inouye-zonnetelescoop op Hawai. “Dit zijn de meest gedetailleerde beelden die ooit van het zonneoppervlak gemaakt zijn“, zegt de directeur van de telescoop in de Britse krant The Guardian. “Eerst leek het erop alsof we naar een helder punt keken, naar één enkele structuur. Nu zien we die uiteenvallen in veel kleinere structuren.”

In elk klompje zijn heldere plekken zichtbaar. Dit is het bijna 6000 graden hete plasma dat de zon uitstoot. Via de donkere kanaaltjes loopt het afgekoelde plasma weer terug onder het oppervlak van de zon.

De telescoop kostte meer dan 300 miljoen euro. Het duurde bijna zeven jaar om hem te bouwen. Uniek is de spiegel van het apparaat, die 4 meter in doorsnee meet.