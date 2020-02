Interview met pedofiel Nelson schetst compleet verkeerd beeld van pedofilie: “Ik wil geen seks met kinderen”

Door het interview van Danny Ghosen met pedofiel Nelson is een compleet verkeerd beeld ontstaan van pedofilie. Verreweg de meeste pedofielen wíllen helemaal geen seks met kinderen. Dat vertellen een pedofiel en een psycholoog tegen RTL Nieuws.

Nelson wil seks met kinderen legaliseren en vindt dat een kind van twee of drie prima zelf kan beslissen of hij seks wil met een volwassene. Het gesprek met Ghosen, waarin Nelson zijn wanstaltige gedachtegoed uit de doeken doet, leidt al dagen tot ophef.

Pedofiel Ben Kirssen, teamlid bij platform Pedofilie.nl vindt het onbegrijpelijk dat juist dit soort pedofielen een podium krijgen. “Ik heb nooit overwogen om seks met kinderen te hebben. Dat staat zo ver bij mij vandaan”, zegt Kirssen. “Kindermisbruik is voor mij net zo moeilijk te begrijpen als voor andere mensen. Dat hebben mensen vaak niet door.”

Forensisch psycholoog Ellen Janssen van Stop it Now! legt uit: “Pedofilie is een geaardheid, het gaat erom hoe je met dat gevoel omgaat. Pedofiel Nelson keurt seks met kinderen goed. Hij is niet representatief voor alle pedofielen, waardoor het voor andere pedofielen die seks met kinderen niet goedkeuren erg moeilijk wordt om hun gevoelens te uiten naar de buitenwereld.”

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de kindermisbruikers geen pedofiel is. In verreweg de meeste gevallen gaat het om een familielid of iemand anders die dichtbij het kind staat.