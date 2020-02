Waarom kom ik na een dieet altijd weer aan?

Een veel gestelde vraag. Kortste antwoord: omdat je weer meer bent gaat eten en/of minder bewegen

Langere antwoorden:

Vrijwel alle diëten zijn volgens professor David Lucas, wetenschapper en arts (gespecialiseerd in obesitas) gebaseerd op het idee van calorische restrictie, oftewel minder eten, en het eten van weinig vet. De meeste mensen die een dergelijk dieet volgen, vallen inderdaad af. Blijvend is het echter zelden.

Meer dan 90 procent is binnen een half jaar tot een jaar later terug op het oude gewicht of erboven, zo tonen talloze studies aan die lijnende mensen voor langere tijd volgden. Dat ligt niet aan jou en je kan er erg weinig aan doen.

Je lichaam reageert op jouw honger-activiteit

Tijdens je dieet at je te weinig. Als je weer gewoon gaat eten gaat het lichaam eerst de reserves aanvullen

Je stofwisseling past zich aan als je minder gaat eten en zeker als je ineens heel veel minder gaat eten. Zodra je dus weer meer gaat eten kom je aan.

Hormomen die je eetlust regelen spelen ook een rol, al is niet duidelijk welke

De bottomline: diëten helpen zeer zelden. Je levensstijl aanpassen helpt bijna altijd