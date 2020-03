Elektrische auto van 15.000 euro vanaf volgend jaar op de markt

Waren elektrische auto’s lange tijd nog erg duur, nu beginnen de prijzen toch serieus te dalen. Volgend jaar komt de Dacia Spring op de markt, mogelijk te koop vanaf 15.000 euro.

Volgens Dacia, de Roemeense budgetdochter van Renault, is het de goedkoopste elektrische auto van Europa en hij ziet er ook nog flitsend uit. De Dacia Spring lijkt sprekend op de Renault City K-Ze. Die is in China al te koop met een accu van 26,8 kWh en een motor van 45 pk. Met een bereik van 200 kilometer is het meer een stadsauto dan een wagen voor de lange afstanden.

Hoewel er nog geen prijskaartje hangt aan de Dacia Spring, zou 15.000 euro haalbaar moeten zijn. De auto wordt daarmee een geduchte concurrent van de Volkswagen e-Up! en de Fiat 500e.