Waarom vrouwen echt ouder worden dan mannen

Vrouwen worden bijna overal ter wereld gemiddeld een paar jaar ouder dan mannen. Dat komt lang niet alleen omdat vrouwen gezonder leven, het heeft ook met genetische aanleg te maken, zeggen Australische onderzoekers nu.

De wetenschappers van de universiteit van New South Wales ontdekten dat dieren met verschillende geslachtschromosomen meer genetische afwijkingen hebben, waardoor ze over het algemeen korter leven dan dieren met dezelfde geslachtschromosomen.

Bij mensen hebben vrouwen twee x-chromosomen en mannen een x- en een y-chromosoom. Dat maakt mannen kwetsbaarder is de stelling. Na onderzoek bij 229 diersoorten concluderen de wetenschappers dat het geslacht met twee dezelfde chromosomen gemiddeld 17,6 procent langer leeft.

Bij de meeste zoogdiersoorten hebben vrouwtjes dezelfde chromosomen en mannetjes verschillende. Gemiddeld zouden vrouwtjes daardoor 20,9 procent langer leven. Maar bij vogels en vlinders is het precies andersom: het mannetje beschikt over twee dezelfde chromosomen en leeft dientengevolge langer. Zo wordt een mannetjesvogel gemiddeld 7 procent ouder dan een vrouwtje.

Het is een interessante stap in het onderzoek naar veroudering, want het zou betekenen dat het verschil niet enkel door leefstijl wordt bepaald.