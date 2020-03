Topschaker en vriendin komen om na gebruik lachgas

De bekende schaakkampioen Stanislav Bogdanovich en zijn vriendin Alexandra Vernigora zijn om het leven gekomen na het gebruik van lachgas.

De 27-jarige Oekraïense schaker en zijn 18-jarige partner, eveneens topschaker, zijn dood aangetroffen in hun flat in Moskou. Op dit moment gaat de politie uit van een ongeluk. De twee zijn vermoedelijk om het leven gekomen door verstikking of een hartaanval. Bij hun levenloze lichamen werden diverse lege lachgaspatronen aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd, maar waarschijnlijk is het lachgas hen fataal geworden.

In Nederland is het inhaleren van lachgasballonnetjes inmiddels verboden. Toch neemt het gebruik ervan nog steeds toe. Van de 20- tot 24-jarigen heeft 14,6 procent vorig jaar weleens lachgas gebruikt. Ongevaarlijk is dat niet. Vooral jonge mensen en mensen met een laag vitamine B12-gehalte, zoals vegetariërs kunnen schade ondervinden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat lachgas ervoor zorgt dat ammoniak zich ophoopt in het lichaam doordat vitamine B12 inactief wordt. Het lichaam vergiftigt dan zichzelf met mogelijk fatale gevolgen. Vermoedelijk is dit ook met de twee schakers gebeurd.

Bogdanovich was in 2013 al de beste speler van Oekraïne en hoorde tot de tien grootste snelschaaktalenten ter wereld.