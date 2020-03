Hoe je je immuunsysteem kunt helpen

Wanneer je besmet raakt – en eens komen we allemaal in aanraking met het virus – dan zullen de grenstroepen van je lichaam, je witte bloedlichaampjes – proberen de indringer te verjagen. Hoe sterker je immuunsysteem, hoe minder last je zult hebben van het virus.

1. Slaap voldoende

Juist wanneer je slaapt wordt je immuunsysteem geactiveerd.

2. Drink genoeg

Drink twee liter water per dag

3. Eet gezond

Je weet wel wat gezond is. Chips niet, sla wel. Voedsel uit de fabriek niet, zelf bereid uit verse producten wel. Er zijn een aantal voedingsmiddelen die extra krachten worden toegeschreven bij het versterken van je immuunsysteem. Of dat terecht is staat niet vast. Het zijn onder andere

zuurkool

yoghurt

karnemelk

kombucha.

Kefir

Kimchi

Miso

Gember

Tempeh

4. Alcohol helpt niet, roken ook niet