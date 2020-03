Italië: 99% van hen die stierven aan het virus had ook een andere ziekte

Volgens een studie van de nationale gezondheidsautoriteit van Italië leed meer dan 99% van de dodelijke slachtoffers van het coronavirus aan andere medische aandoeningen .

De gezondheidsautoriteiten hebben de gegevens van 2.500 doden doorzocht op zoek naar aanwijzingen om de verspreiding van de ziekte te helpen bestrijden.

Het in Rome gevestigde instituut heeft medische dossiers van ongeveer 18% van de dodelijke slachtoffers van het coronavirus in Italië onderzocht, en ontdekte dat slechts drie slachtoffers, of 0,8% van het totaal, geen eerdere pathologie hadden. Bijna de helft van de slachtoffers leed aan ten minste drie ziekten en ongeveer een vierde had een of twee aandoeningen.