Mogen we 1 juni weer naar buiten?

Eerst was de magische datum 6 april: tot dan golden de maatregelen. Maandavond heeft het kabinet die opgeschoven naar 1 juni.

Maar dan? Wordt dan alles weer normaal? Het eerlijke antwoord is: ‘nee’.

Veel hangt af van de mate waarin de gezondheidszorg tegen die tijd er voor staat. Kunnen de ziekenhuizen en vooral de IC’s de toestroom weer (makkelijk) aan? Dan is enige versoepeling waarschijnlijk. En dan met name versoepeling die verdere schade aan de economie zoveel mogelijk voorkomt.

Maar als begin juni alle beperkende maatregelen weer zouden worden opgeheven zal de uitbraak in volle hevigheid herstarten. Tegen die tijd is er vermoedelijk een methode om vast te stellen wie besmet is geweest, ook als hij of zij dat zelf niet heeft gemerkt. Die mensen vormen geen bedreiging meer voor zichzelf of anderen en kunnen dus weer aan het werk. De New Yorkse gouverneur Cuomo zei gisteren dat wordt gewerkt aan een manier om de mensen die immuun zijn geworden te kunnen identificeren, zodat zei weer gewoon kunnen gaan doen

Maar verder zal ook in juni het risico groot blijven, met name voor kwetsbare mensen.

Reken er op dat dit nog lang gaat duren. Misschien wel tot dat een virus is gevonden, wereldwijd verspreid en toegediend.