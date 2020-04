Rachel uit Gent (12) jongste slachtoffer ter wereld: ‘Na 3 dagen koorts naar het ziekenhuis. Toen ging het snel’

De Belgische arts die dagelijks het land bijpraat was heel emotioneel toen hij schetste hoe het 12-jarige meisje Rachel na drie dagen koorts plots achteruitging en werd opgenomen op de spoed. “Daar is ze vrij snel overleden.” Hij benadrukte nog dat het “zeer uitzonderlijk” is dat zo’n jong iemand sterft – ze is voor zover geweten het jongste coronaslachtoffer wereldwijd. “Het herinnert ons eraan dat complicaties kunnen voorkomen bij alle leeftijden. Waarom het soms misloopt, ook bij jonge mensen, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt.”

In Gent wordt volgens HLN verslagen gereageerd. “Een Gents meisje van 12 is niet meer. Dit is bijzonder tragisch. Als mens en als vader ben ik hierdoor erg diep getroffen”, aldus burgemeester Mathias De Clercq. “Gent en het hele land zijn verenigd in een immens verdriet. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar het gezin, de familie en de schoolgemeenschap.” Ook op freinetschool De Harp, waar het slachtoffertje les volgde, is het verdriet groot. “Het schoolteam en het bestuur bieden hun diepste medeleven aan en staan in nauw contact met de familie om steun te bieden waar dit kan”, aldus de directie. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere noemde het “onwezenlijk” dat de naasten en vrienden van Rachel op deze manier afscheid moeten nemen. “Rouwexperts en psychologen zullen familie, leerkrachten en medeleerlingen vanop afstand de nodige psychologische ondersteuning bieden,” schrijft HLN