Opslagruimte voor olie raakt op: prijzen mogelijk onder nul

Was de wereld ooit verslaafd aan olie, nu vloeit er nauwelijks een druppel. Vliegtuigen staan aan de grond, auto’s blijven in garages en in fabrieken is het donker. Toch blijft er olie uit de grond komen en niemand weet waar al die vaten heen moeten.

Ondertussen zijn Saoedi-Arabië en Rusland verwikkeld in een handelsconflict en wil geen van hen de productie verminderen. Er ontstaat zo’n gigantisch overschot dat er straks geen ruimte meer is om alle vaten olie op te slaan. “De markt begint duidelijk te maken dat er niet alleen geen vraag meer is naar ruwe olie, maar dat er uiteindelijk ook geen opslagcapaciteit meer is,” zegt energie-analist van Neuberger Berman, Jeff Wyll tegen CNN.

Dat is niet uniek. Ook in 1998 waren alle raffinaderijen, opslagtanks en pijpleidingen vol, aldus Goldman Sachs. Nog een laatste optie is om alle ruwe olie op schepen op te slaan. Ongeveer een vijfde van alle grote olietankers zouden dan drijvende opslagplaatsen worden. Maar dat is nog steeds niet genoeg. In april zouden 6 miljoen vaten per dag al nergens meer naar toe kunnen. In mei kan dat zelfs oplopen tot 7 miljoen vaten, aldus JBC Energy.

Bij gebrek aan opslagmogelijkheden moeten olieproducenten in sommige gevallen een bedrijf extra betalen om van de olie af te komen. “De prijs probeert naar een niveau te zakken waardoor bedrijven gedwongen worden om de olie in de grond te laten zitten. Als de prijs daarvoor negatief moet worden, dan zal dat gebeuren,” aldus Wyll.