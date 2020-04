Tijdelijke begraafplaatsen in parken van New York

Er zijn in New York de afgelopen weken bijna 5000 mensen gestorven aan corona. Dat is meer dan de reguliere begraafplaatsen van stad en staat aankunnen.

Volgens een vooraanstaande politicus komen er tijdelijke begraafplaatsen in een park of meerdere parken. “Binnenkort beginnen we met tijdelijke begraafplaatsen” zegt raadslid Mark Levine. ‘Er worden sleuven gegraven voor 10 kisten in een rij. ‘

‘Het zal op een waardige, ordelijke en tijdelijke manier gebeuren. Maar het zal voor New Yorkers wel even slikken zijn.’

Het doel is om scènes als die in Italië te vermijden, waar het leger gedwongen werd lichamen uit kerken en zelfs van de straat te halen. ‘

Later – als de crisis beteugeld is – kunnen de doden een definitieve rustplaats krijgen.