Willem Engel, de Messias van de #viruswaanzin

Willem Engel, dansleraar en gesjeesd promovendus , is als een soort Messias de mensen die zeker weten dat het virus niet gevaarlijk is, de maatregelen onzinnig, de hele zaak een groot complot. Willem voert hen aan, op weg naar de bevrijding. Hij heeft zijn uiterlijk mee in zijn rol als profeet.

Anderhalve meter afstand houden? ‘Nergens voor nodig.’ Handen wassen, winkelwagentjes reinigen? ‘Volstrekt overbodig.’ Maar de wetenschap dan? ‘We hebben bewijs dat er in Nature, Science en The Lancet clusters vervalste artikelen in omloop zijn.’ Willem Engel (43), dansleraar en ooit afgehaakt als promovendus biomedische wetenschap, weet het allemaal zeker. ‘Het virus is niet dodelijker dan de griep’. De cijfers zeggen iets anders, maar toch is het zo.

Het was mogelijk anders gelopen als zijn proefschrift was gelukt. Maar na zes jaar was dat nog niet af en ging Engel zijn brood verdienen met dansen.

Hij heeft zelf uiteraard last van de lockdown: zijn dansschool ligt stil. In zijn voetspoor Maurice de Hond (die van de millenniumbug) en andere complotdenkers. Eerst vooral te vinden online, maar sinds de ongeregeldheden in Den Haag ook in real life. Er is een kort geding en zondag is er weer matten in Den Haag.

Hij omringt zich – schrijft het ND – met typisch die er opmerkelijke opvattingen op na houden. In een Zoom-meeting op dinsdag, terug te kijken op de Facebook-pagina van #Viruswaanzin, zegt ene Bodhi dat hij ervan overtuigd is dat de ‘New World Order’ staat gepland en dat alle politici sociopaten zijn. ‘Ik ben op het punt dat geweld wel degelijk gerechtvaardigd zou zijn.’

DEN HAAG – Initiefnemer Willem Engel komt aan bij de rechtbank voor het kort geding van Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. In het kort geding eist de groep het einde van de 1,5 metersamenleving en het per direct stopzetten van andere vrijheidsbeperkende maatregelen. ANP REMKO DE WAAL

In dezelfde Zoom-vergadering zegt hij: ‘De media dienen echt met geduld en liefde constant gewantrouwd te worden. Zij schrijven naar de macht. Op het moment dat wij druk zetten, gaan ze positiever over ons schrijven.’

Net als in Lou de Palingboer dwepen zijn volgelingen met Engel. Het geloof in Lou brokkelde af toen hij – tegen de profetie in – dood ging. Het geloof in Engel zal mogelijk tanen als er heel veel andere mensen dood gaan.