Wetenschappers bedenken algoritme dat nieuwe uitbraak coronavirus moet voorspellen

Om beter te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn, zou het helpen als je eerder weet waar het coronavirus uitbreekt. Wetenschappers hebben daarom een algoritme ontwikkeld, dat ongeveer drie weken van tevoren een uitbraak kan voorspellen.

Professoren van onder andere de gerenommeerde universiteiten van Harvard en Stanford denken op basis van zoekopdrachten in Google, Twitterberichten en anonieme locatiedata te kunnen inschatten waar Covid-19 weer zal opduiken. “Het model zou zo kunnen functioneren als een soort thermostaat om tussentijds verstrengen of versoepelen van openbare gezondheidsinterventies te sturen,” aldus de wetenschappers.

Of het algoritme nauwkeurig genoeg is, valt nog te bezien. Google zelf deed al in 2008 een poging met Google Flu Trends. Daarmee hoopte de zoekmachinegigant het aantal doktersbezoeken in een griepepidemie te kunnen voorspellen. Dit aantal werd door het algoritme schromelijk overschat, omdat mensen vaker zochten op griepsymptomen als de epidemie in het nieuws kwam en niet zozeer omdat ze zelf klachten hadden.

Maar de wetenschappers denken door meerdere data te combineren dit euvel te omzeilen. “We zien deze data niet als een vervanging van de traditionele controlesystemen, maar eerder als een mogelijke bevestiging daarvan”, verklaart Harvardprofessor Mauricio Santillana aan The New York Times.