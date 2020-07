Aantal besmettingen schiet omhoog, vooral in Amsterdam

Het aantal mensen met bewezen corona loop net zo snel op als in februari/maart, toen dit allemaal begon.

Bron: Roel Griffioen

Gisteren steeg het aantal positief geteste personen in Nederland met 144 meer dan een dag eerder. Op zaterdag was de toename 127, dat was al de hoogste stijging in een maand. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. In Amsterdam nam het aantal besmettingen met 33 toe, in Rotterdam met 22. Omgerekend naar inwonertal zag de gemeente Hillegom de grootste toename, met 9 meldingen van besmettingen.

‘Een lijntje om in de gaten te houden’, zegt arts-microbioloog Marc Bonten, coördinator van infectieziekten-epidemiologie bij het UMC Utrecht. ‘Dit is niet de ontwikkeling die je wilt zien.’

Amsterdam is weer zo druk als voor de crisis. Zowel op de Wallen als in het winkelgebied probeert het stadsbestuur de drukte te managen, maar zonder veel succes. De anderhalve meter naleven is feitelijk onmogelijk